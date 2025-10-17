Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde yeni rota Mardin: Coşku 50 şehre ulaşacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni rotası Mardin... Dokuz gün sürecek etkinliklerle sanatseverleri bir araya getiriyor. 45 bin sanatçının 6 bin 800'ü aşkın etkinlikle yer alacağı festival, konserlerden sergilere, tiyatrodan çocuk atölyelerine kadar geniş bir program sunarken, Mardin'in eşsiz kültürel dokusunu ulusal ve uluslararası sahneye taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026'da festival coşkusunun 50 şehre yayılacağını belirterek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, kültür ve sanatı bu denli zengin ve güçlü şekilde hayatın içine katabilen bir başka proje yoktur." ifadelerini kullandı.