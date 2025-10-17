Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde yeni rota Mardin: Coşku 50 şehre ulaşacak

"GELENEKSEL SANATLAR YAŞATILIYOR"

Festivalin bir diğer önemli yönü olarak atölye çalışmalarına değinen Ersoy, "Ahşap oymacılığından ebruya, telkâriden taş işlemeciliğine, kumaş boyamadan semâ talimine kadar bu toprakların en özgün değerleri ziyaretçilerimizle buluşacak." diye konuştu.

Ayrıca, 3'üncü Mardin Film Festivali Telkâri Ödülleri'nin festival kapsamında düzenleneceğini belirten Ersoy, "Çocuk Köyü"nde meddah, orta oyunu, illüzyon gösterileri ve tiyatrolarla çocukların eğlenceli bir kültür alanında buluşacağını ifade etti.