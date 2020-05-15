RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

Dünyanın gündemi koronavirüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs için kırmızı alarm verildi. Binlerce kişinin canını alan Coronavirüs, dünyaca ünlü kahin Baba Vanga tarafından haber verilmiş miydi? Gizemli virüs ve salgın hastalık akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getirdi. Bu zamana kadar pek çok kehaneti tutan ve hala gerçekleşmemiş kehanetleri de arkasında bırakan Baba Vanga'nın kehanetleri arasında salgın hastalıklarda var. Ancak Baba Vanga'nın koronavirüs kehaneti hakkında bu kez inanılmaz sözler geldi. Sözlerin sahibi Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva.

15.05.2020 08:38 - Son Güncelleme: 15.05.2020 08:38
Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

Bulgar kahin Baba Vanga, "Balkanların Nostradamus'u" olarak biliniyor. 1911'de doğan Baba Vanga, 1996 yılında hayatını kaybetmişti. Popüler kültüre etkisi ise ölümünden sonra gerçekleşti.

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Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

ÖLMEDEN ÖNCE TANIŞMIŞ

Baba Vanga'nın Corona virüsü de yıllar önce bildiği iddia edildi. Bu iddianın sahibi, ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva'ymış.

Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

"KORONA HEPİMİZİN ÜZERİNDE OLACAK"

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu.

Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım." dedi.

Türkiye kehanetleri korkunç! Baba Vanga Koronavirüs'ü önceden bildi mi? İşte tüyler ürperten2020 kehanetleri

İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor. Daha önce de birçok kehanetleri tuttuğu görülen Baba Vanga'nın 2020 yılı yaptığı açıklamalar araştırılıyor.

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