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Haberler Yaşam Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şiar Kılıç olayını günlerce konuşmuştu. Sevgilisi Hami Kıcı'nın oğlu Şiar'ı öldürdüğünü itiraf eden Gülüzar Amanet serbest kaldıktan sonra yeniden Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Gülüzar Amanet'in kan donduran olayla ilgili verdiği detaylar ise şoke etti.

17.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 17.05.2022 17:08
Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Şiar Kılıç cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

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Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Yapılan soruşturma sonrası Hami Kıcı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar serbest kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayınına geldi.

Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Açıktan okul okuduğunu, grafiker olmak istediğini söyledi.

Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Kendine yepyeni hayat kurduğunu söyleyen Gülüzar, Hami'den şiddet gördüğünü ve eve hapis edildiğini anlattı.

Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım

Oğlunu kendisinin öldürmediğini anlatan Amanet, Hami'nin oğlunu öldürdüğünü ve evi ateşe verdiğini de söyledi.

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