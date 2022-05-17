Türkiye günlerce Müge Anlı’daki bu olayı konuşmuştu! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet’ten kan donduran sözler: 3 gün cesetle yattım
Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Şiar Kılıç olayını günlerce konuşmuştu. Sevgilisi Hami Kıcı'nın oğlu Şiar'ı öldürdüğünü itiraf eden Gülüzar Amanet serbest kaldıktan sonra yeniden Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Gülüzar Amanet'in kan donduran olayla ilgili verdiği detaylar ise şoke etti.
17.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 17.05.2022 17:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Şiar Kılıç cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti