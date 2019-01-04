Türkiye donuyor! Yurttan kar manzaraları

Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Kar kalınlığı ise Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 20, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.