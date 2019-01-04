Türkiye donuyor! Yurttan kar manzaraları
Kar yağışı Türkiye'nin dört bir yanında etkili oluyor. Kar kimi zaman beyaz çileye dönüşürken öte yandan kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. İşte bugün etkili olan kar yağışından manzaralar.
4 Ocak 2019 Cuma, 14:31:49 Güncelleme: 14:50:24
Trakya'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili oluyor. Kar kalınlığı ise Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 20, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 30 santimetreye ulaştı.
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