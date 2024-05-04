Türkiye 2024'te 4 ülkeye fark attı: Dünyanın en güçlü savaş uçakları belli oldu!

Günümüzde askeri teknoloji, savaş uçakları gibi kritik unsurlarda önemli bir evrim geçiriyor. ABD, Çin ve Rusya gibi büyük güçler, en son teknolojiyi kullanarak dünyanın en güçlü savaş uçaklarını üretmek için rekabet ediyorlar. Bu yarışta öne çıkan üç savaş uçağı, F-35, J-31 ve Su-57, sahip oldukları özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. ABD'nin F-35 Lightning II uçağı, son derece gelişmiş bir beşinci nesil savaş uçağıdır. Çok amaçlı ve gizli bir tasarıma sahip olan F-35, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeleri için farklı varyantlarla üretilmiştir.