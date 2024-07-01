Türkiye 1.000 puanla 5 ülkeyi solladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı!

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Global Fire Power'ın merakla beklenen 2024 raporu yayınlandı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri mercek altına alınırken, rapor çarpıcı rakamlar ortaya koydu. 103 ülkeden toplanan verilere göre, dünya genelinde 103 hava kuvvetine dağılmış halde 48.082 askeri uçak ve helikopter bulunuyor.

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...