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Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

05.06.2019 11:32 - Son Güncelleme: 05.06.2019 11:33
Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Kaygısı olmayan, rahat kişi.

Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

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