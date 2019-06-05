Türkçedeki az bilinen kelimeler! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız
Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.
Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Türkçenin unutulmuş sözcükleri! Çok şaşıracaksınız. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Türkçede 78 bin ana kelime olmasına karşın, nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.