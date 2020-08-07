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Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Türkçedeki az bilinen 50 kelimeyi haberimizde sizler için araştırdık. Bu bağlamda Türkçede 78 bin ana kelime vardır. Buna karşılık nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden anlamak bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

07.08.2020 16:55 - Son Güncelleme: 07.08.2020 16:55
Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Kaygısı olmayan, rahat kişi.

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Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

Türkçedeki az bilinen 50 kelime! Unutulmaya yüz tutmuş kelimeler... Çok şaşıracaksınız

Başkalarının sırtından geçinen kişi.

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