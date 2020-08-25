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Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Türkçedeki az bilinen 50 kelimeyi haberimizde sizler için araştırdık. Bu bağlamda Türkçede 78 bin ana kelime vardır. Buna karşılık nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden anlamak bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

25.08.2020 07:09 - Son Güncelleme:
Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden tahmin etmek olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? İşte öğrenince çok şaşıracağınız, Türkçede unutulmaya yüz tutmuş kelimeler...


Kaygısı olmayan, rahat kişi.

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Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Kalbin ortasındaki gizli günahların saklı olduğu sanılan siyah beneğe, karalığa denir.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Olacakları önceden hissetmek, tahmin etmek.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Karamsar, umutsuz, mutsuz.

Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Başkalarının sırtından geçinen kişi.

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