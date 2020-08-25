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Türkçede çok az bilinen 50 kelime! Hepsi unutulmaya yüz tuttu ama...

Türkçedeki az bilinen 50 kelimeyi haberimizde sizler için araştırdık. Bu bağlamda Türkçede 78 bin ana kelime vardır. Buna karşılık nüfusun büyük bir bölümü günlük yaşamında ortalama 400 civarında kelime kullanıyor. Hissikablelvuku kelimesinin anlamının olanları önceden anlamak bulunduğunu biliyor muydunuz? Ya da Mahşer Midillisi'nin ortalık karıştıran kimse olduğunu? Sizler için, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız 50 eski kelimeyi derledik.

25.08.2020 07:09 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





