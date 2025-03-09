Türk vatandaşlarına oturma hakkı: Norveç Svalbard’da hava durumu nasıl? Kiralar ne kadar?

Türk Bilim İnsanları ve Öğrenciler İçin Büyük Fırsat!

Türkiye'nin Spitsbergen Antlaşması'na katılmasıyla birlikte, Svalbard'daki bilimsel araştırma ve eğitim olanakları da Türk akademisyenler ve öğrenciler için açılmış oldu.

📌 Planlanan projeler:

📍 Türk Bilim İstasyonu: Türkiye, bölgede kendi bilim üssünü kurmayı planlıyor. Böylece Arktik'te iklim değişikliği, jeoloji ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar yapılacak.

📍 Svalbard Üniversite Merkezi: Türk öğrenciler, Arktik bilimleri üzerine dünyanın en prestijli merkezlerinden biri olan Svalbard Üniversitesi'nde eğitim alabilecek.

📍 Türk Bilim Seferleri: Türkiye, son yıllarda Arktik bölgesine yönelik bilim seferleri düzenliyordu. Son olarak 2024 yılında TÜBİTAK MAM öncülüğünde dördüncü sefer (TASE-IV) tamamlanmıştı.