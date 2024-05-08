Türk uçağı F-35 ve F-22'nin muadili olmaya aday! Dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçakları belli oldu!

1 Bu yeni nesil uçaklar, önceki nesillerden farklı olarak daha gelişmiş aviyonik sistemlere ve radar izi azaltma teknolojilerine sahiptirler. Bu özellikler, düşmanın tespit etme yeteneğini azaltarak uçakların daha gizli operasyonlar gerçekleştirmesini sağlar. Ayrıca, beşinci nesil avcı uçaklarının tamamı için ortak olan bir özellik, tüm silahların gizlenebilir olmasıdır. Bu da düşmanın saldırılarını önceden tahmin etmesini zorlaştırır ve uçağın hayatta kalma şansını artırır. İşte dünyanın en iyi 5. nesil savaş uçakları...

2 Amerikan yapımı F35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31 savaş uçakları dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında yer alıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından farklılıklar gösteriyor. J-31, SU-57 ve F-35 savaş uçakları, özellikleri bakımından farklılıklar gösteriyor. Fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri, bu iki uçağı birbirinden ayırıyor.