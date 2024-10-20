Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor! Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli

Türk kahvesinin kendine özgü aromasını korumak, doğru saklama yöntemleriyle mümkündür. Cam kavanoz içerisine eklenen 2-3 küp şekerin kahvenin bayatlamasını önleyerek taze kalmasını sağladığı belirtiliyor. Harvard University Food Research Center'ın 2024 raporuna göre, kahvenin hava geçirmez kaplarda saklanması ve nemden uzak tutulması, tazeliği korumanın en önemli yolları arasında yer alıyor.

TÜRK KAHVESİ NASIL SAKLANIR? 1. HAVA GEÇİRMEZ KAPLARDA SAKLAYIN Kahve, hava ile temas ettiğinde hızla bayatlar ve aromalarını kaybeder. Bu nedenle, kahveyi cam veya vakumlu kaplarda muhafaza etmek önemlidir. Hava geçirmez kap, kahvenin tazeliğini daha uzun süre korur.