Vav TV İzle
Haberler Yaşam Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü. Kleopatra Plajı'nda çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

01.04.2022 12:36 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:36
Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, Kleopatra Plajı'na indiği sırada turiste çarptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları

Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları
Turistin üstüne paraşütçü düştü! Kleopatra Plajı dehşet anları
SON DAKİKA