Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi 29 Mayıs'ta yola çıkacak. Bakanlar Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı uğurlama töreni ile Ankara'dan Karsa hareket edecek tren yolu 27 saatte tamamlayacak. Yolculuk için ödenmesi gereken fiyat da belli oldu.
20.05.2019 13:39
- Son Güncelleme: 20.05.2019 13:39
AMAÇ İÇ TURİZMİN ARTIRILMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar, yolculukların sosyal medyada çok paylaşılması, sıra dışı tatil seçeneği olarak görülmesi ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle söz konusu seyahat rotasına talep her geçen gün artıyor.
DİĞER GALERİLER