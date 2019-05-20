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Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi 29 Mayıs'ta yola çıkacak. Bakanlar Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı uğurlama töreni ile Ankara'dan Karsa hareket edecek tren yolu 27 saatte tamamlayacak. Yolculuk için ödenmesi gereken fiyat da belli oldu.

20.05.2019 13:39 - Son Güncelleme: 20.05.2019 13:39
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk seferini gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi'ni, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor.

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kateden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor.

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

AMAÇ İÇ TURİZMİN ARTIRILMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar, yolculukların sosyal medyada çok paylaşılması, sıra dışı tatil seçeneği olarak görülmesi ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle söz konusu seyahat rotasına talep her geçen gün artıyor.

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Yoğun talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'nin yanı sıra "Turistik Doğu Ekspresi" 29 Mayıs'ta seferlere başlayacak.

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