Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıkıyor! Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa çalışmasıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi 29 Mayıs'ta yola çıkacak. Bakanlar Cahit Turhan ve Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı uğurlama töreni ile Ankara'dan Karsa hareket edecek tren yolu 27 saatte tamamlayacak. Yolculuk için ödenmesi gereken fiyat da belli oldu.

20.05.2019 13:39 - Son Güncelleme: 20.05.2019 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





