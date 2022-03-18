Tunceli’de sırra kadem basan Gülistan Doku’nun gözaltına alınan erkek arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı! Kaybolmadan saatler...

Ben de bunun üzerine ikametimize gittim. Ben ikametimize gittiğimde Gülistan annem ve kız kardeşim mutfakta oturuyorlardı. Gün içerisinde Gülistan beni hiç aramadı. Ben de kendisini hiç aramadım. Gülistan ile yine aynı gün içerisinde mesajlaşmamız olmadı. Evde otururken Gülistan kendisi ile ayrıldığımızdan dolayı tekrar barışmamızı istedi. Biz kendisiyle yaklaşık 1 ay önce ayrılmış idik. Kendisine sınavlarının olduğunu, okula hazırlanması gerektiğini, kendi okulu ile ilgilenmesini söyledim. Ben Gülistan'a kendisi ile barışmayacağımı söylemedim. Sadece '1-2 ay ara verelim' dedim. Gülistan bana 'Seni özledim, seninle birlikte olmak istiyorum' dedi.