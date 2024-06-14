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TÜİK'ten 2023 için 'ölüm' istatistiği! 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaç Türk vatandaşı can verdi? 'Adıyaman' detayı

2023 yılı 'Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri' Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ölüm sayısı 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 olurken bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden 'kaba ölüm' hızında Adıyaman başı çekti. 6 Şubat'taki asrın deprem felaketinde yitip giden canlara ilişkin de veri açıklayan TÜİK, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını da açıkladı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 11:06 Güncelleme 14 Haziran 2024, 11:16
TÜİK’ten 2023 için ’ölüm’ istatistiği! 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaç Türk vatandaşı can verdi? ’Adıyaman’ detayı 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), '2023 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistiklerini' açıkladı.

TÜİK’ten 2023 için ’ölüm’ istatistiği! 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaç Türk vatandaşı can verdi? ’Adıyaman’ detayı 2

Buna göre, ölüm sayısı 2022 yılında 505 bin 269 iken 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu.

TÜİK’ten 2023 için ’ölüm’ istatistiği! 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaç Türk vatandaşı can verdi? ’Adıyaman’ detayı 3

Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2023

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