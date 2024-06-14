TÜİK'ten 2023 için 'ölüm' istatistiği! 6 Şubat asrın deprem felaketinde kaç Türk vatandaşı can verdi? 'Adıyaman' detayı
2023 yılı 'Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri' Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ölüm sayısı 2023 yılında yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 olurken bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden 'kaba ölüm' hızında Adıyaman başı çekti. 6 Şubat'taki asrın deprem felaketinde yitip giden canlara ilişkin de veri açıklayan TÜİK, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını da açıkladı.