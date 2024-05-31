TÜİK AÇIKLADI | Türkiye'de en çok lise mezunu mu üniversite mezunu mu var? İşte okuma oranı en yüksek ve en düşük iller! O ilin sıralaması dikkat çekti

TÜİK, Türkiye'nin okuma yazma oranlarını açıkladı. Buna göre ortalama eğitim süresi 2023'te 9,3 olurken yükseköğretim mezunlarının oranı 25 ve üzeri nüfusta 24,6'ya çıktı. Peki okuma oranı en yüksek ve en düşük il hangisi? Türkiye'de en çok lise mezunu mu üniversite mezunu mu var? Hangi ilde ne kadar doktora yapan var? İşte TÜİK'in okuma yazma verileri...
Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2023'te 9,3 yıl olurken, yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 24,6'ya çıktı.
Buna göre, 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008'de yüzde 9,8 iken geçen yıl yüzde 24,6 oldu.