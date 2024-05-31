TÜİK AÇIKLADI | Türkiye'de en çok lise mezunu mu üniversite mezunu mu var? İşte okuma oranı en yüksek ve en düşük iller! O ilin sıralaması dikkat çekti

TÜİK, Türkiye'nin okuma yazma oranlarını açıkladı. Buna göre ortalama eğitim süresi 2023'te 9,3 olurken yükseköğretim mezunlarının oranı 25 ve üzeri nüfusta 24,6'ya çıktı. Peki okuma oranı en yüksek ve en düşük il hangisi? Türkiye'de en çok lise mezunu mu üniversite mezunu mu var? Hangi ilde ne kadar doktora yapan var? İşte TÜİK'in okuma yazma verileri...