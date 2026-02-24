PODCAST CANLI YAYIN

TÜİK raporu açıkladı: Evliliklerin yüzde 34'ü ilk 5 yılda bitiyor! En hızlı boşanan iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025'te evlenen çift sayısı 552 bin 237 olarak kaydedildi. 2024 yılında 569 bin 983 olan evlilik sayısı, bir yıl içinde düşüş gösterdi. Aynı dönemde kaba evlenme hızı binde 6,43 oldu. Boşanma verilerinde ise artış dikkat çekti. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6 ila 10'uncu yılları arasında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Veriler bir önceki yıla kıyasla evlilik sayısında gerileme yaşandığını boşanma sayısında ise artış olduğunu ortaya koydu.

EVLİLİK SAYISI 552 BİN 237'YE GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025 yılında 552 bin 237'ye düştü. Nüfus başına düşen evlenme oranını gösteren kaba evlenme hızı ise binde 6,43 olarak kaydedildi.

BOŞANMALARDA ARTIŞ

Boşanan çift sayısı 2025 yılında 193 bin 793 olarak açıklandı. Bu sayı, 2024'teki 188 bin 963'e göre artışa işaret etti. Kaba boşanma hızı ise binde 2,26 olarak gerçekleşti.

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2025 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5, kadınlarda ise 26,0 oldu. Erkeklerle kadınlar arasındaki ortalama yaş farkı 2,5 yıl olarak hesaplandı.

EVLENME HIZINDA GAZİANTEP İLK SIRADA

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il 2025 yılında binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. En düşük evlenme hızının görüldüğü il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu.

Gümüşhane ve Ardahan da düşük oranların kaydedildiği iller arasında yer aldı.

YABANCI GELİN SAYISI DAMATLARIN BEŞ KATI

Toplam evlenmeler içinde yabancılarla yapılan evlilikler de dikkat çekti. 2025 yılında 5 bin 347 yabancı damat bulunurken, yabancı gelin sayısı 28 bin 646 olarak açıklandı. Yabancı damatlar toplam damatların yüzde 1,0'ını oluştururken, yabancı gelinlerin oranı yüzde 5,2 oldu.

Uyruk dağılımına bakıldığında, yabancı damatlar arasında yüzde 20,9 ile Suriyeliler ilk sırada yer aldı. Alman damatlar yüzde 18,8 ile ikinci, Afgan damatlar ise yüzde 5,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yabancı gelinler arasında ise yüzde 13,8 ile Suriyeliler ilk sırada bulunurken, Özbek gelinler yüzde 13,7 ile ikinci, Faslı gelinler yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

BOŞANMA HIZINDA İZMİR ZİRVEDE

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğuil binde 3,28 ile İzmir oldu.

Antalya ve Denizli de yüksek oranların görüldüğü iller arasında yer aldı.En düşük boşanma hızı ise binde 0,51 ile Hakkari'de kaydedildi. Şırnak ve Bitlis de listenin alt sıralarında yer aldı.

BOŞANMALARIN ÜÇTE BİRİ İLK BEŞ YILDA

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34,0'ının evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleştiği görüldü. Boşanmaların yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı arasında yaşandı.

191 BİN 371 ÇOCUK BOŞANMALARDAN ETKİLENDİ

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda 193 bin 793 çift ayrılırken, 191 bin 371 çocuk velayet kapsamına alındı. Çocukların velayeti büyük ölçüde anneye verildi. Verilere göre velayetin yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü ise babaya bırakıldı.