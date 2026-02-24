TÜİK raporu açıkladı: Evliliklerin yüzde 34'ü ilk 5 yılda bitiyor! En hızlı boşanan iller hangileri?

EVLENME HIZINDA GAZİANTEP İLK SIRADA

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il 2025 yılında binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i binde 7,68 ile Osmaniye ve binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. En düşük evlenme hızının görüldüğü il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu.