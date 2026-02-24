TÜİK raporu açıkladı: Evliliklerin yüzde 34'ü ilk 5 yılda bitiyor! En hızlı boşanan iller hangileri?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025'te evlenen çift sayısı 552 bin 237 olarak kaydedildi. 2024 yılında 569 bin 983 olan evlilik sayısı, bir yıl içinde düşüş gösterdi. Aynı dönemde kaba evlenme hızı binde 6,43 oldu. Boşanma verilerinde ise artış dikkat çekti. 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34'ü evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6 ila 10'uncu yılları arasında gerçekleşti.
