Trafik cezalarını artıran kanun Resmi Gazetede yayınlandı! İşte yeni trafik cezaları

NE BU GÖRÜNTÜLER HAFIZALARDAN SİLİNİYOR NE DE BU MAGANDALIK BİTİYOR

E-5 karayolu üzerinde biri patenli diğeri ise bisikletli 2 genç, yasak olmasına rağmen şov uğruna akan trafikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde birbirleriyle yarışmıştı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Bu görüntüler gençlik hevesi olarak adlandırılabilecek türden masumane değil...

İŞTE O SKANDAL GÖRÜNTÜLER