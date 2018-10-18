Trafik cezalarını artıran kanun Resmi Gazetede yayınlandı! İşte yeni trafik cezaları

Trafik cezalarını artıran kanun Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni trafik cezaları
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bugün de trafik cezalarını değiştiren kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu kanun kapsamında özellikle trafik magandaların çok ağır cezalar gelecek. İşte yeni trafik cezaları.
NE BU GÖRÜNTÜLER HAFIZALARDAN SİLİNİYOR NE DE BU MAGANDALIK BİTİYOR
E-5 karayolu üzerinde biri patenli diğeri ise bisikletli 2 genç, yasak olmasına rağmen şov uğruna akan trafikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde birbirleriyle yarışmıştı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Bu görüntüler gençlik hevesi olarak adlandırılabilecek türden masumane değil...
AK PARTİ'NİN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
AK Parti'nin trafik suçlarında cezaların artırılması için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'e sunulmuştu. TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edilmişti.
DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yeni önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörülen değişiklik ve eklemeler şöyle: