RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzon Sürmene'de 2 ölü yunus daha sahile vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü. Yunuslarda kesici yada delici alet yarası görülmedi.

DHA
03.04.2022 09:40 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:40
Trabzon Sürmene’de 2 ölü yunus daha sahile vurdu

İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.

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Trabzon Sürmene’de 2 ölü yunus daha sahile vurdu

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.

Trabzon Sürmene’de 2 ölü yunus daha sahile vurdu

Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.

Trabzon Sürmene’de 2 ölü yunus daha sahile vurdu

Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.

Trabzon Sürmene’de 2 ölü yunus daha sahile vurdu
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