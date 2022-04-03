Trabzon Sürmene'de 2 ölü yunus daha sahile vurdu
Trabzon'un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü. Yunuslarda kesici yada delici alet yarası görülmedi.
03.04.2022 09:40 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:40
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.
Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.