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Toprağı elleriyle kazdı, görenleri hayrete düşürdü! İşte milyonlarca kez izlenen o anlar...

Son dönemlerde Youtube'da en çok izlenenlerden biri de bu genç adam... Kendi imkanlarıyla yaptıkları şeyler görenleri şaşkına çeviriyor. Ancak bu kez yaptığı şey ile çıtayı çok yukarılara taşıdı ve inanması güç bir işe imza attı. Genç adamın yaptıklarını görünce sizde hayrete düşeceksiniz. İşte Youtube'da milyonlarca kez izlenen o anlar...

26.08.2020 21:24 - Son Güncelleme: 26.08.2020 21:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





