Tırnaklarda sonbahar alarmı: “Black Cherry” tırnak trendi

Black cherry nail art, koyu kırmızı ve siyah tonlarının kullanıldığı genellikle şık ve modern bir görünüm sunan bir tırnak sanatı. Bu tarz tırnaklar çoğunlukla sonbahar aylarında tercih ediliyor. Tırnaklarda parlak ve neon esintiler görmek mümkün... Bu model tasarlanırken koyu kırmızıdan siyaha geçişli bir ombre etkileyici bir görünüm sağlar. Black cherry nail art özellikle sonbahar ve kış aylarında popüler. Koyu tonlar bu mevsimlerin ruhunu yansıtıyor. Renklerin akışkan bir şekilde birleştiği sulu boya benzeri tasarımlarda bu sezon çok moda olacak gibi görünüyor... 👆 👆 👆