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Tırnaklarda sonbahar alarmı: “Black Cherry” tırnak trendi

Sonbaharın gelmesiyle öne çıkan tırnak trendi "Black Cherry"birbirinden iddialı görünümleri ile dikkat çekiyor. Her kombininize uyum sağlayacak ve kış aylarının vazgeçilmezi olacak işte o görünümler...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:28 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:28
Tırnaklarda sonbahar alarmı: Black Cherry tırnak trendi

Black cherry nail art, koyu kırmızı ve siyah tonlarının kullanıldığı genellikle şık ve modern bir görünüm sunan bir tırnak sanatı. Bu tarz tırnaklar çoğunlukla sonbahar aylarında tercih ediliyor.

Tırnaklarda sonbahar alarmı: Black Cherry tırnak trendi

Tırnaklarda parlak ve neon esintiler görmek mümkün...

Tırnaklarda sonbahar alarmı: Black Cherry tırnak trendi

Bu model tasarlanırken koyu kırmızıdan siyaha geçişli bir ombre etkileyici bir görünüm sağlar.

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