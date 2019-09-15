Tıp literatüründe bir ilk! 30 santimlik kazık boynundan girdi koltuk altından çıktı

'GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHLARI AMELİYATTA HAZIR BULUNDU'

Ameliyat öncesi ve sonrasında yaşananları anlatan Dr. Bülent Güneri, telefonuna gelen fotoğrafları görünce şaşırdığını söyledi. Bu tür vakalarda genellikle sinir ve damar yaralanmalarının olduğunu ancak bu olayda sinir ve damar yaralanmasının olmayışının çok ilginç olduğunu ifade eden Güneri, "Hastayı acil ameliyata aldık. Ameliyat esnasında göğüs cerrahi hocamız ve kalp damar cerrahı bölümünden hocamız hazır bulundular herhangi bir komplikasyona yönelik olarak. Ameliyathanede yaptığımız değerlendirmeden sonra anestezi altında yaklaşık 30 santimetrelik tahta bir kazık çıkardık hastadan. Kazık, hastanın saçlarını dolayarak boynundan girip sol kol altından çıkmıştı. Ve böyle kirli bir yaralanma, ev dışında, sokakta olan bir yaralanma enfeksiyon açısından oldukça risklidir. Ama ameliyat esnasında yaptığımız girişimler ve titizlikle uyguladığımız antibiyotik tedavisi sayesinde hastamızda bir enfeksiyon meydana gelmedi" diye konuştu.