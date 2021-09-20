Tık uğruna metrobüs üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçti! Youtuber Yunus Emre Özer tutuklandı
Beğeni uğruna hem kendi canını hem de diğer insanları tehlikeye atan Youtuber Yunus Emre Özer, geçtiğimiz haftalarda seyir halindeki tur gemisine atladığı için gözaltına alınmıştı. Yunus Emre Özer, tık için bu kez de metrobüs üzerinde Avrupa'dan Asya'ya geçti. Yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirten genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Özer, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından, metrobüs üzerinde seyahat edip video çeken ve sosyal medya hesaplarında yayınlayan Youtuber'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Youtuber'ın kimliğini belirleyen ekipler, Yunus Emre Özer, önceki gün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalayarak gözaltına aldı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne teslim edilen Yunus Emre Özer buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti.