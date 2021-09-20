Tık uğruna metrobüs üzerinde Avrupa’dan Anadolu’ya geçti! Youtuber Yunus Emre Özer tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti.