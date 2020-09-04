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The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, gerçekleşmesi muhtemel kehabetleriyle gündemde!

04.09.2020 18:34 - Son Güncelleme: 04.09.2020 19:11
The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

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The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

31 yıl önce ilk bölümüyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Simpsons isimli çizgi film son dönem gündem olaylarla adından çok söz ettirmişti. Yayınladığı sahnelerin neredeyse birebir aynısı günümüzde gerçekleşen çizgi diziden, geleceğe dair 11 iddia daha yayınlandı. Dünyayı bu şekilde yönetmeye çalıştığı söylenen kişiler çizgi film paravanı altında projelerini hayata geçirmeye çalışıyor.

The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

BEYRUT PATLAMASI

ABD'de yayınlanan The Simpsons çizgi dizisi yayınladığı bölümlerle adından çok söz ettirdi. Çizgi dizide yer alan bazı sahnelerin günümüzde de ortaya çıkması ABD'yi yönetenlerin çizgi film üzerinden yaptığı planları gelecekte bir bir gerçekleştirdiği algısını da gözler önüne serdi.

The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

Geçtiğimiz ay Beyrut'ta meydana gelen patlamayı yıllar önce yayınlamışlardı.

The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

Patlamanın şiddeti bile günümüzde beliren boyutla neredeyse birebir aynı. ABD bu planları çizgifilmi kullanarak bir bir hayata geçiriyor algısı durumun ne kadar kötü boyutlara gidebileceğini gösteriyor.

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