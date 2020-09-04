The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.