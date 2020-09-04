The Simpsons 2028 kehanetiyle gündemde! 2015'ten sonra şimdi de 2028 yılında Trump Ailesi...
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, Beyrut patlaması, corona virüs gibi olayları daha önce bilen kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons, gerçekleşmesi muhtemel kehabetleriyle gündemde!
Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.
31 yıl önce ilk bölümüyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Simpsons isimli çizgi film son dönem gündem olaylarla adından çok söz ettirmişti. Yayınladığı sahnelerin neredeyse birebir aynısı günümüzde gerçekleşen çizgi diziden, geleceğe dair 11 iddia daha yayınlandı. Dünyayı bu şekilde yönetmeye çalıştığı söylenen kişiler çizgi film paravanı altında projelerini hayata geçirmeye çalışıyor.