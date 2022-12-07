TEM'de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı
İstanbul TEM otoyolunda korku dolu anlar yaşandı. Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yoldan geçen sürücüler yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte o görüntüler...
07.12.2022 13:45 - Son Güncelleme: 07.12.2022 13:45
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Aracın şoförü Özgür Aslantaş emniyet şeridinde durdurdu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın ön kısmına kapladı. Şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
CAN KAYBI YOK
İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.