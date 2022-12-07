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TEM'de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

İstanbul TEM otoyolunda korku dolu anlar yaşandı. Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yoldan geçen sürücüler yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İşte o görüntüler...

07.12.2022 13:45 - Son Güncelleme: 07.12.2022 13:45
TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı.

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TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

Olay 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir minibüsün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Aracın şoförü Özgür Aslantaş emniyet şeridinde durdurdu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracın ön kısmına kapladı. Şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

Yangını gören çevredeki sürücüler yangın tüpleri ile yanan aracı söndürmeye çalıştı.

TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

CAN KAYBI YOK

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı

Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM’de korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı
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