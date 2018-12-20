Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Bu kişilik testi daha önce gördüklerinizden oldukça farklı. Artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonların kişiliğinize dair ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken test, kişiliğiniz ile ilgili bazı gerçekleri ortaya koyacak.

20 Aralık 2018 Perşembe, 16:44:18 Güncelleme: 17:12:31
Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Telefonunuzu kullanma şekliniz bu seçeneklerden hangisine benziyor?

Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Cevabınız 1 ise kendine güveni yüksek birisiniz. Başarı için her şeyi yapmaya hazırsınız ve risk almayı seviyorsunuz.

Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Cevabınız 2 ise mantık sizi en iyi tarif eden kelime. Bir sonraki adımınızı çok önceden tartıyorsunuz.

Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Cevabınız 3 ise hızlı biçimde karar alan birisiniz. Ortamlara hızlıca adapte olabiliyorsunuz ve kendiniz yeni duruma göre konumlandırabiliyorsunuz.

Telefonu kullanış şekliniz karakterinizi ele veriyor (Karakter analizi)

Cevabınız 4 ise yalnızlığı seviyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız ancak önce bunları kafanızda oturmanız lazım.

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