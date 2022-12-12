Tekirdağ Çerkezköy’deki işkenceci kreşle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Çocukları sandalyelere bağlamışlar

HEM AİLELERİ HEM KREŞ YÖNETİMİNİ HEM DE ÇOSB YÖNETİMİNİ SUÇLADILAR

Velilerin Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayet sonrası kreşle ilişkileri kesilen iki öğretmen de görüntülerin aksine anne ve babayı suçlayarak, anne babanın çocuklarıyla ilgilenmediğini, kreş yöneticilerine de bu durumu defalarca bildirmelerine rağmen yönetimin de bu konuyla ilgilenmediğini iddia etti. Öğretmenler, ilk olayın duyulmasının ardından, "Biz asla böyle bir şey yapmadık. Sadece sandalyeye oturtup sözlü 'Cezalısın' ifadesini kullanıyorduk" derken, yalanları ilk kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra ortaya çıktı. Üç aylık kamera kayıtları incelendiğinde ise küçük çocuğun öğretmenleri tarafından üç ayda yüzlerce kez bağlandığı ortaya çıktı. Görüntüler, bir yıldan bu yana sürmekte olan Çerkezköy'deki bir başka soruşturma dosyasında mağdurların delilleri arasında yer aldı.



