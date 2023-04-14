RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Halihazırda evinizde bulunan malzemelerle kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl parlatmanın çözümü! Gümüşteki kadar olmasa da altında da deformasyonun belirtisi görülebilir. Beyaz altında sararma, sarı altında ise kararma meydana gelmesi oldukça can sıkıcı olabiliyor.

takvim.com.tr
14.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:10
Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Gümüş takıların zamanla eski ve paslı göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun en büyük nedeni ise havadır. Kararma, gümüşün kükürt ile birleşip gümüş sülfit oluşturduğu ve yüzeyi kararttığı kimyasal bir reaksiyon olarak gelişir. Tüm bunlara rağmen kararan gümüşlerinizi eski haline döndürmek çok kolay! İşte kararan gümüşü ışıl ışıl yapacak o yöntem...

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Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

MALZEMELER

Bir tabak veya kase

Aliminyum folyo

Kaynar su

Sirke

Her bardak su için 1 yemek kaşığı karbonat

Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Bir tabak veya kasenin içini alüminyum folyo ile kaplayın.

Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Suyu kaynama noktasına getirin.

Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!

Eklediğiniz her su bardağı için 1 yemek kaşığı kabartma tozu ve 4-5 kaşık sirke ekleyin. Çözeltinin biraz kabarcıklanıp köpürmesini bekleyin.

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