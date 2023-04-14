Tek yöntemle kesin çözüm! Takılarınız ilk günkü gibi olacak! 30 dakikada kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl yapacak!
Halihazırda evinizde bulunan malzemelerle kararan gümüşlerinizi ışıl ışıl parlatmanın çözümü! Gümüşteki kadar olmasa da altında da deformasyonun belirtisi görülebilir. Beyaz altında sararma, sarı altında ise kararma meydana gelmesi oldukça can sıkıcı olabiliyor.
14.04.2023 09:10 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:10
Gümüş takıların zamanla eski ve paslı göründüğünü fark etmişsinizdir. Bunun en büyük nedeni ise havadır. Kararma, gümüşün kükürt ile birleşip gümüş sülfit oluşturduğu ve yüzeyi kararttığı kimyasal bir reaksiyon olarak gelişir. Tüm bunlara rağmen kararan gümüşlerinizi eski haline döndürmek çok kolay! İşte kararan gümüşü ışıl ışıl yapacak o yöntem...