GaleriYaşam

Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

08.02.2019 21:50 - Son Güncelleme: 08.02.2019 21:50
Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Önce Deccal nedir ve özelliklerine bakalım. İşte Deccal'in özellikleri.

DECCAL NEDİR?

Peygamber efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

Bir gözü kördür, sağ olan gözü ise üzüm salkımının içinden fırlayan bir üzüm tanesi gibi dışarı fırlamıştır. O, kıvırcık saçlı, kısa boylu, eğri bacaklıdır. Yürürken bacaklarının arası açıktır.

Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

4- Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır.

(ففي المغرب الدير صومعة الراهب والمراد هنا القصر/ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ)

Kaynak: Suyuti, Dibac ale'l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu'l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi'l-Fiten, 6/1149.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın dört bir yanından en ilginç kazalar
Dünyanın dört bir yanından en ilginç kazalar