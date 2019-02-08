Tek tek ortaya çıkınca tüm dünya ürperdi! Deccal'ın alametleri...

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Önce Deccal nedir ve özelliklerine bakalım. İşte Deccal'in özellikleri.

DECCAL NEDİR?

Peygamber efendimizin hadislerinden de anlaşıldığı kadarıyla Deccal, insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış ve çıkacak olan en büyük fitnedir.

Bir gözü kördür, sağ olan gözü ise üzüm salkımının içinden fırlayan bir üzüm tanesi gibi dışarı fırlamıştır. O, kıvırcık saçlı, kısa boylu, eğri bacaklıdır. Yürürken bacaklarının arası açıktır.