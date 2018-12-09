TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile verilen bir numara. Birçok işlemde kullandığımız T.C Kimlik Numarası'nın bilmediğiniz bir takım gizli özellikleri var. Ve bu özellikleri duyunca şaşmamak elde değil. İşte T.C Kimlik Numarası altında yatan büyük gizem.

9 Aralık 2018 Pazar, 13:12:40 Güncelleme: 13:25:09
TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.

TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahip.

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