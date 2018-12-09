TC Kimlik numarasındaki büyük sır ne? Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile verilen bir numara. Birçok işlemde kullandığımız T.C Kimlik Numarası'nın bilmediğiniz bir takım gizli özellikleri var. Ve bu özellikleri duyunca şaşmamak elde değil. İşte T.C Kimlik Numarası altında yatan büyük gizem.

9 Aralık 2018 Pazar, 13:12:40 Güncelleme: 13:25:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





