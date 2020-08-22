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TC kimlik numarasındaki büyük sır ne? İşte kimsenin fark edemediği o gizli özellik...

Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam edilirken TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem bulunduruyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

22.08.2020 21:13 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





