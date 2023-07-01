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Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

9 günlük Kurban Bayramı tatili için tatil bölgelerine giden vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşandı.

01.07.2023 11:59 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:59
Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüş yolculukları başladı.

İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK

Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkinde İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı.

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Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor. Güzergahta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı.

AKŞAM VE YARIN TRAFİK BEKLENİYOR

Yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi.

Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 6 kişiye olay yerinde ayakta müdahale ederken, 4 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk
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