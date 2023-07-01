Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk
9 günlük Kurban Bayramı tatili için tatil bölgelerine giden vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde hafif yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüş yolculukları başladı.
İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK
Tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkinde İstanbul yönüne hafif trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı.
18 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Öte yandan Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç birbirine girdi.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2'nci viyadükte meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden araçlardan biri kaza yaptı, ardından arkadan gelen araçlar birbirine çarptı. Kazada 18 araç birbirine girerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım iki şeritten sağlanırken, bölgede trafik yavaş şekilde ilerliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.