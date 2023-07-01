Tatilciler dönüşe geçti! Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Ankara yönünde ise herhangi bir yoğunluk yaşanmıyor. Güzergahta görev alan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı.

AKŞAM VE YARIN TRAFİK BEKLENİYOR

Yoğunluğun bu akşam saatlerinde artması ve yarın da devam etmesi bekleniyor.