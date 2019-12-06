Tatil cennetinde korkutan görüntü! Bölge sakinleri endişelendi
Marmaris'te, kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bölge sakinleri endişelendi. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilgiyle izlendi.
06.12.2019 10:03
- Son Güncelleme: 06.12.2019 10:05
Marmaris kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye mahallelerinde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi.
İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi açıklarında denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.
Adacıklar, martıların adresi haline gelirken, bir balıkçının denizin ortasında yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı.
Bazı kişiler, Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Gökova Körfezi'nde, 1,5 ayda meydana gelen 1 ila 3 büyüklüğündeki 72 depremin artacağı korkusu yaşamaya başladı.