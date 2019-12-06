Tatil cennetinde korkutan görüntü! Bölge sakinleri endişelendi

Marmaris'te, kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bölge sakinleri endişelendi. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilgiyle izlendi.

06.12.2019 10:03 - Son Güncelleme: 06.12.2019 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





