Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada bulduğu şey ile dünya tarihinde adeta bir çığır açtı. Peki bu çiftçi tarlada ne buldu dersiniz? İşte dünyanın konuştuğu o olayın ayrıntıları.

20.09.2019 20:51 - Son Güncelleme: 20.09.2019 20:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





