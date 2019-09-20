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Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada bulduğu şey ile dünya tarihinde adeta bir çığır açtı. Peki bu çiftçi tarlada ne buldu dersiniz? İşte dünyanın konuştuğu o olayın ayrıntıları.

20.09.2019 20:51 - Son Güncelleme: 20.09.2019 20:51
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi

Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi
Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki... Dünyayı şaşkına çevirdi
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