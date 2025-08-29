Tarım Bakanlığı’ndan et ithalatını önleyecek dev proje!

YETİŞTİRİCİLER NEREYE BAŞVURACAK?



Yetiştiricilerin buzağı desteği başvurusu dışında ilave proje başvuru yapmasına gerek yok. Bakanlık kayıt sistemlerinden proje kapsamına alınacak hayvanlar takip ediliyor. Yapılacak suni tohumlama ve kullanılacak sperma da bakanlık olarak kayıtlardan tespit ediliyor. Yani etçi ırk spermadan doğan buzağılara verilecek ilave destek sayesinde bu yetiştiriciler projeden faydalandırılmış olacak.



PROJE HAYVAN İTHALATINI AZALTACAK MI? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Proje 2025 yılı sonbaharından itibaren uygulamaya alınacak. İlk yavrular Haziran 2026'dan itibaren alınmaya başlanacak. Bu yavruların besilik materyal olarak kullanımı da bu tarihlerden sonra başlayacak. Bu hayvanlardan elde edilen hayvanların daha yüksek et verimi sayesinde daha fazla et üretilmiş olacak. Böylelikle 2026-2027-2028 yıllarında ortalama 200 bin hayvana denk gelen miktarlarda daha fazla et üretimi gerçekleşerek bu miktarlarda daha az besilik ithal edilecek.



