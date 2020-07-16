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Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Tüyleri diken diken o an...

Bazı gerçekleri tarih kitapları yazmıyor... Birazdan göreceğini bu fotoğraflarla tarihin bambaşka bir yüzüne tanıklık edeceksiniz ve tarihe bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Hele içlerinde öyle bir tanesi var ki, şaşırıp kalmamak elde değil. İşte tüyleri diken diken eden o fotoğraflardan bazıları.

16.07.2020 07:51 - Son Güncelleme: 16.07.2020 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





