Tarih sadece kitaplarda yazmıyor! Göl kenarında tüyleri diken diken eden o an...

Bazı gerçekleri tarih kitapları yazmıyor... Birazdan göreceğini bu fotoğraflarla tarihin bambaşka bir yüzüne tanıklık edeceksiniz ve tarihe bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Hele içlerinde öyle bir tanesi var ki, şaşırıp kalmamak elde değil. İşte tüyleri diken diken eden o fotoğraflardan bazıları.

25.06.2021 06:19 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





