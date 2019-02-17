Tansiyonu düşürmek için ne yapmalı? Hangi besinler tansiyonu düşürüyor? Yüksek tansiyonun belirtileri neler? İşte tansiyon düşüren besinler
Yüksek tansiyon tüm dünyada en yaygın olarak görülen ve önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır.Beslenme yoluyla kan basıncını kontrol edebilir ve yüksek tansiyonun tetikleyebileceği kalp, beyin, göz ve böbrek hastalıklarından korunabilirsiniz. Peki hangi besinler tansiyonu düşürüyor? Tansiyonu düşürmenin yolları nelerdir? Tansiyonu tetikleyen şeyler neler? İşte detaylar...
17.02.2019 17:28
- Son Güncelleme: 17.02.2019 17:28
SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ürünleri kalsiyum, damar sağlığı ve damar tıkanıklığını önlemek için gerekli mineraller sahiptir. Kalsiyum bakımından zengin olan yoğur, süt ve peynir gibi besinleri günlük beslenmenize ekleyerek tansiyonunuzu normal değerlere çekebilirsiniz.Tüketilen süt ürünlerinin az yağlı ya da yağsız olmasına dikkat etmelisiniz.
TAM TAHILLAR
Lif bakımından zengin olan tam tahıllar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahılları beslenmenize ekleyin. Ayrıca beyaz un ve şeker gibi rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı besinler düzenli olarak tüketilirse tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.
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