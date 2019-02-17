Tansiyonu düşürmek için ne yapmalı? Hangi besinler tansiyonu düşürüyor? Yüksek tansiyonun belirtileri neler? İşte tansiyon düşüren besinler

TAM TAHILLAR

Lif bakımından zengin olan tam tahıllar kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Esmer pirinç, kepekli ekmek, arpa ve yulaf gibi tam tahılları beslenmenize ekleyin. Ayrıca beyaz un ve şeker gibi rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı besinler düzenli olarak tüketilirse tansiyonunuzu kontrol altına alabilirsiniz.