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Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Bursa'da inanılması güç bir olay meydana geldi. Yumurtayı haşlayıp yemek için hazırlanan İsmail Öztan yumurtanın içinden çıkanlar sonucu şoke oldu. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

28.10.2019 16:01 - Son Güncelleme: 28.10.2019 16:02
Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.

Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Dizindeki şişlik tahmin ettiğinden de büyük bir sorun çıktı. Dizinin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

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