Tam yiyordu ki... Haşlanmış yumurtanın içinden çıkan şey şoke etti!

Bursa'da inanılması güç bir olay meydana geldi. Yumurtayı haşlayıp yemek için hazırlanan İsmail Öztan yumurtanın içinden çıkanlar sonucu şoke oldu. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

28.10.2019 16:01 - Son Güncelleme: 28.10.2019 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





