Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı
Trabzon Ortahisar'da bulunan 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, definecilerin istilasına uğradı. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler çıkardıkları hafriyatı da evin içine yığdı. Evin sahipleri ise tarihi eser olduğu için evde bir tadilat yapamadıklarını restorasyon için de bütçelerinin olmadığını belirtti ancak definecilerin talanından dolayı evin tarihi eser niteliğinin de kalmadığını belirtti.
09.03.2021 09:31
- Son Güncelleme: 09.03.2021 09:31
İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.