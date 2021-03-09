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Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

Trabzon Ortahisar'da bulunan 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, definecilerin istilasına uğradı. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler çıkardıkları hafriyatı da evin içine yığdı. Evin sahipleri ise tarihi eser olduğu için evde bir tadilat yapamadıklarını restorasyon için de bütçelerinin olmadığını belirtti ancak definecilerin talanından dolayı evin tarihi eser niteliğinin de kalmadığını belirtti.

09.03.2021 09:31 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:31
Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

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Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

İlçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde tescillenerek koruma altına alınan 120 yıllık, 2 katlı tarihi ev definecilerin hedefi oldu. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Duvarlarda delikler açan defineciler, tarihi evi talan etti. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

"KOCAMAN BİR ÇUKUR VAR, HAYRET ETTİK"
Evin daha önce de yakıldığını anlatan ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, "Biz evimizi bir dönem kiraya vermiştik. Daha sonra evin olduğu mahallede kentsel dönüşüm başladı.

Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

Evin bulunduğu mahalle boşaltıldı. Bizim evimizi tarihi ev diye tescillediler. Restorasyonun maliyeti çok yüksek olduğu için kaderine terk etmek zorunda kaldık. Bir dönem yakıldığı haberini aldık. Sonra çocuklarımız eve bakmaya geldiklerinde evin içerisinin delindiğini fark etti.

Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

Kocaman bir çukur vardı, hayret ettik. Köstebek gibi kazmışlar. Defineciler evin içerisinde kazı yaptılar. Ev zaten yangın sonrası kullanılamaz haldeydi. Şimdi bir de çukur ve çukurdan çıkarılan toprak da eklenince eve artık içerisine bile girilmiyor.

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