Tam tamına 120 yıllık! Defineciler talan etti! Hiçbir özelliği kalmadı

Trabzon Ortahisar'da bulunan 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, definecilerin istilasına uğradı. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler çıkardıkları hafriyatı da evin içine yığdı. Evin sahipleri ise tarihi eser olduğu için evde bir tadilat yapamadıklarını restorasyon için de bütçelerinin olmadığını belirtti ancak definecilerin talanından dolayı evin tarihi eser niteliğinin de kalmadığını belirtti.

09.03.2021 09:31 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





