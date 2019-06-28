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Tam 500 bin pet şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.

Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti. Sani'nin pet şişelerle inşa ettiği evi görenler gözlerine inanamadı.

28.06.2019 15:46 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:00
Tam 500 bin şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişelerden ev inşa ediyor.

Tam 500 bin şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.

Tam 500 bin şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti.

Tam 500 bin şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Sani'nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Tam 500 bin şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Başkent Abuja'da doğanın içinde yer alan ve üstelik elektrik ve suyu da bulunan ev, görenleri şaşırtıyor.

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