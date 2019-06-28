Tam 500 bin pet şişeyle yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaşamını sürdüren Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.

Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti. Sani'nin pet şişelerle inşa ettiği evi görenler gözlerine inanamadı.

28.06.2019 15:46 - Son Güncelleme: 28.06.2019 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





