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Haberler Yaşam Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 01.07.2022 tarihli ve E-58259698-255.01.02-21979 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV, Apple iPhone 13 128GB, Apple Watch 7 41mm ve AirPods Pro verilecek. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!

18.01.2023 06:53 - Son Güncelleme: 18.01.2023 06:53
Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 02.02.2023 tarihine kadar; yedek talihlilerin 17.02.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.'' denildi. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV

Asil Talihlileri
SIRA ŞİFRE AD SOYAD İL
1 CYGN7HVL SAMET YALÇINSOY İSTANBUL
2 JKADE3NT GAMZE ABLAY MARDİN
3 7JD9KLPV ÜMİT TEKİN ANKARA
4 AENZC374 AYŞEGÜL ALAGÖZ ANTALYA

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

5 HMGJNPTL FATİH KORKMAZ ERZURUM
6 GCKP9V7Y DUYGU D. BÜYÜKUTKU İSTANBUL
7 YDPFJZG9 KADER YOLAÇICI BURSA
8 T4JH3C9M KADİR E. KÖKSALDI KOCAELİ
9 KEPGJ4ML HAZIM AKŞEHİRLİ KAYSERİ
10 DV3AFMEJ OĞUZ BUDAK KONYA

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV Yedek Talihlileri
SIRA ŞİFRE AD SOYAD İL
1 7TVEKHJZ SALİHA ERTUĞRUL BATMAN
2 TMZCKELG EVRİM ŞAHİN ANKARA
3 YZFEA7MK BATTAL ULAŞ ÇİMEN SAMSUN
4 VJ9MECAT HARUN KAYA İSTANBUL
5 AFMH9EZJ ABDULMELİK BERBER KARAMAN
6 9JALNZY7 DERYA BÜKET ARDIÇ KIRŞEHİR
7 CTJ4G3AK MEHMET ÇEVİK ANKARA
8 4LJFM37Z MAHMOUD ELAJOUZ İSTANBUL
9 NCVAMLPF ULVİYE YILMAZ İSTANBUL
10 E3KPHJCY MUSTAFA ÖZTEPE KONYA

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Apple iPhone 13 128GB

Asil Talihlileri
SIRA ŞİFRE AD SOYAD İL
1 NDHVTY4K YASİN GÜLERYÜZ İSTANBUL
2 D9VJAK4Z ÇETİN ÖZDALKIRAN KAYSERİ
3 7CAN43TK AHMET YÜKSEL İSTANBUL
4 NK7ZHEPL ASLI TERLİKLİ GAZİANTEP
5 CNEGDZL7 MELTEM BÜLBÜL ADANA

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