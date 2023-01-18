Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...

Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 02.02.2023 tarihine kadar; yedek talihlilerin 17.02.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.'' denildi. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!