Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Samsung TV, iPhone 13, Apple Watch 7...
Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya MPİ'nin 01.07.2022 tarihli ve E-58259698-255.01.02-21979 sayılı izniyle düzenlendi. Kampanya kapsamında kazananlara; Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV, Apple iPhone 13 128GB, Apple Watch 7 41mm ve AirPods Pro verilecek. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!
Takvim Gazetesi ETİ Çikolatalı Gofret çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 02.02.2023 tarihine kadar; yedek talihlilerin 17.02.2023 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.'' denildi. İşte 18 Ocak ETİ gofret çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!
Samsung 55" Q70T QLED 4K UHD Smart TV Yedek Talihlileri
SIRA ŞİFRE AD SOYAD İL
1 7TVEKHJZ SALİHA ERTUĞRUL BATMAN
2 TMZCKELG EVRİM ŞAHİN ANKARA
3 YZFEA7MK BATTAL ULAŞ ÇİMEN SAMSUN
4 VJ9MECAT HARUN KAYA İSTANBUL
5 AFMH9EZJ ABDULMELİK BERBER KARAMAN
6 9JALNZY7 DERYA BÜKET ARDIÇ KIRŞEHİR
7 CTJ4G3AK MEHMET ÇEVİK ANKARA
8 4LJFM37Z MAHMOUD ELAJOUZ İSTANBUL
9 NCVAMLPF ULVİYE YILMAZ İSTANBUL
10 E3KPHJCY MUSTAFA ÖZTEPE KONYA