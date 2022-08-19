Taksimetreyi açmayıp 10 dakikalık yol için Koreli turistten 200 lira para istedi! Cezayı yedi... "Gaflete düştüm özür dilerim"
İstanbul'daki bazı taksiler skandallarıyla gündemden düşmüyor. Araç bekleyen yolcuları 'değişim saati' bahanesiyle almayan, yerli yolcuyu gözrmezden gelip adeta turist avına çıkan taksiler, turistlerden talep ettikleri fahiş fiyatlarla da gündemde. Bunun son örneğini Koreli bir turist yaşadı. Taksimetreyi açmayan taksici, 10 dakikalık mesafe için turistten 200 lira para istedi. Koreli kadının görüntüleri kayda alıp paylaşmasının ardından taksi şoförüne ceza kesildi.
19.08.2022 18:11 - Son Güncelleme: 19.08.2022 18:12
İstanbul'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoförün 20 gün taksicilik yapması yasaklanırken, taksiye de 10 gün trafikten men cezası verildi.
10 DAKİKALIK YOL İÇİN 200 LİRA İSTEDİ
O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi.