Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.

25 Aralık 2018 Salı, 04:19:22 Güncelleme: 04:20:27
Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Daha sonra cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, tütsüler eşliğinde mum yakıp dua etti.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

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