Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde her gün bitime bir adım daha yaklaşılıyor. Bugün ilk minarenin külah bölümü yerine yerleştirildi...

30.01.2019 19:07 - Son Güncelleme: 30.01.2019 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





