Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi
Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde her gün bitime bir adım daha yaklaşılıyor. Bugün ilk minarenin külah bölümü yerine yerleştirildi...
30.01.2019 19:07
- Son Güncelleme: 30.01.2019 19:15
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi.
Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi.
Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi...