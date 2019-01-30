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Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Taksim Camii'nde her gün bitime bir adım daha yaklaşılıyor. Bugün ilk minarenin külah bölümü yerine yerleştirildi...

30.01.2019 19:07 - Son Güncelleme: 30.01.2019 19:15
Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi.

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi

Çalışmalar DHA kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi...

Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi
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