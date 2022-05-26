Tacizci öğretmenden mide bulandıran savunma: İffetini korumak için!

Yükselmiş, mağdurun iddia ettiği gibi yalnız olduğunda eve giderek cinsel istismarda bulunmadığını, dosyaya giren WhatsApp konuşmaları ve gece vakti saatlerce yapılan telefon görüşmelerinin hafızlık eğitimi için olduğunu iddia etti. Mesajlardaki cinsel içerikli yazışmaların sorulması üzerine Yükselmiş, öğrencisinin erkek arkadaşlar edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu öne sürdü.