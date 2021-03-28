"Süper Solucan Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu! İşte büyüleyici kareler...

Gökyüzü bu gece görsel bir şölene sahne oldu. "Süper Solucan Ay" adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü "Süper Solucan Ay" İstanbul semalarında da görüldü. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. İşte o büyüleyici kareler...

28.03.2021 23:13 - Son Güncelleme: 28.03.2021 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





