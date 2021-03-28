"Süper Solucan Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu! İşte büyüleyici kareler...
Gökyüzü bu gece görsel bir şölene sahne oldu. "Süper Solucan Ay" adı verilen gök olayı, Ay yörüngesinin Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Ay'ın, daha büyük ve daha parlak göründüğü "Süper Solucan Ay" İstanbul semalarında da görüldü. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek. İşte o büyüleyici kareler...
28.03.2021 23:13
- Son Güncelleme: 28.03.2021 23:18
Gökyüzü bu gece görsel bir şölene sahne oldu.
Dünyanın uydusu ayın yüzde 15 daha büyük ve yüzde 7 daha parlak göründüğü 'Süper Solucan Ay', bu akşam itibariyle görünmeye başlandı.
2021 yılının en önemli gök olaylarından olan Süper Solucan Ay'ın, İstanbul manzarasıyla birlikte seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu. Süper Ay, bu akşam itibarıyla 3 gün boyunca hem Türkiye'den hem de birçok ülkeden gözlemlenebilecek.
Çamlıca Camii ve Süper Solucan Ay'ın drone ile kaydedilen görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Görenleri hayran bırakan Süper Solucan Ayı 3 gün boyunca gözlemlenebilecek.
İşte dünyadan ve Türkiye'den büyüleyici kareler...