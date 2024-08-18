Sultanahmet'te turist turisti soydu: Polis yakaladı!

İstanbul'da turist turisti soydu. Sultahmet Camii'ni ziyaret eden ABD'li ve Katar'lı iki kadının cüzdanları, turist 2 kişi tarafından çalındı. Romanya'lı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul'da Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ABD'li ve Katar'lı iki kadının cüzdanları, turist 2 kişi tarafından çalındı.
Olay, 10 Ağustos Cumartesi günü Sultanahmet Camii'nde meydana geldi. Amerikalı Jung-mu Tang Chuang ile Katarlı Rabia Mohammed Kerzabi isimli turistler, polise giderek cüzdanlarının çalındığını söyledi.
Bunun üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek ilgili inceleme yaptı. Camii içerisindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin, turistlerin cüzdanlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, 2 kişinin Sultanahmet Camii'nden çıkış anlarından itibaren geçtikleri güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.