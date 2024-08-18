Sultanahmet'te turist turisti soydu: Polis yakaladı!

İstanbul 'da Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden ABD'li ve Katar'lı iki kadının cüzdanları, turist 2 kişi tarafından çalındı.

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Bunun üzerine bölgede görev yapan Güven Timleri, olay yerine giderek ilgili inceleme yaptı. Camii içerisindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir şüphelinin perdeleme yaparken kadın şüphelinin, turistlerin cüzdanlarını çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, 2 kişinin Sultanahmet Camii'nden çıkış anlarından itibaren geçtikleri güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.