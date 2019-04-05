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Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

Payitaht Abdülhamid dizisi ile milyonların bir kez daha merak konusu olan Abdülhamid Han ile ilgili bilgiler herkes tarafından araştırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli isimlerinden olan Abdülhamid Han'ın ölümü ve kendisi hakkında bilmediklerinizi sizler için derledik...

05.04.2019 07:35 - Son Güncelleme: 05.04.2019 07:35
Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

Abdülhamid Han nasıl öldüğü Payitaht Abdülhamid dizisinin ardından yeniden merak konusu oldu. Peki Sultan II. Abdülhamid nasıl öldü, hayatı boyunca neler yaşadı? İşte Abdülhamid Han hakkında bilmedikleriniz...

Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 senesinde ise vefat etmiştir.

Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.

Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler

ABDÜLHAMİD HAN NASIL ÖLDÜ?
31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuştur.

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