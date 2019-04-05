Sultan Abdülhamid nasıl öldü? İşte Abdülhamid Han ile ilgili bilinmeyenler
Payitaht Abdülhamid dizisi ile milyonların bir kez daha merak konusu olan Abdülhamid Han ile ilgili bilgiler herkes tarafından araştırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli isimlerinden olan Abdülhamid Han'ın ölümü ve kendisi hakkında bilmediklerinizi sizler için derledik...
Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid'in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid'in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.
31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı'na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında kalmıştır.